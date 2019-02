A la hora de mostrar su lado más sexual, Thalía no se deja inhibir ni por el frío intenso que actualmente azota a la ciudad de Nueva York. Así lo demostró a través de sus redes sociales, donde compartió una fotografía luciendo muy poca ropa, junto a la ventana de su apartamento en ‘La Gran Manzana’.

En la instantánea, que acumuló más de 219,000 ‘me gusta’, puede verse a la famosa mexicana con un bodysuit rojo que dejaba al descubierto sus espectaculares curvas y estilizadas piernas, capaces de robar el aliento a muchos. La sensual pieza la combinó solo con un abrigo color piel con el que apenas cubría sus brazos.

“Buscando el sol como gatito en la ventana en este invierno neoyorquino”, escribió la artista, de 47 años, al pie de la publicación, donde miles dejaron caer amorosos halagos.

“Qué bella y sensual te ves… Un regalo hermoso para mi vista”; “qué bomba”; “wow, cuerpazo, qué bárbara”; “qué reina tan maravillosa”; “qué cuerpo, una diosa siempre”; “suprema con ese cuerpazo”; “eres la reina del pop latino y emperatriz de la belleza mexicana”, comentaron sus fanáticos.

Sin embargo, los haters también salieron a relucir con odiosas críticas que hacían referencia a su edad o su delgadez.

“Con este tipo de fotos ya no le tienes respeto ni a tus hijos, menos a tu esposo. O eres de las que piensan ‘el que no enseña no vende’”; “señora, cúbrase, por favor, que ya no está en edad”; “estás del asco, toda secaaa, ay noooo, qué horrible”; “le quedó pequeño el body y le tocó estirarlo, se ve fatal”; “pobre mujer, parece un palo”, cuestionaron algunos.

Hace un par de semanas, la cantante mexicana también dio mucho de qué habla al aparecer en el mar con un sexy traje de baño, por el cual sus fans se deshicieron en halagos.

