La noticia sorprendente del día es el terremoto en Utah, que despertó hoy con un terremoto de magnitud 3.3 y otro de 3.8. Los residentes de la ciudad de Bluffdale y sus alrededores, pudieron sentir los temblores en esta mañana de viernes, y el evento se hizo viral en las redes sociales con el hashtag #earthquake.

Según el Servicio Geológico de los Estados Unidos, el terremoto en Utah de 3.3 ocurrió a las 5:02 a.m. (hora de Utah) a 8.7 kilómetros de profundidad. El temblor de 3.8 se registró a las 5:09 a.m. a 4.3 kilómetros de profundidad.

Los comentarios en Twitter no se hicieron esperar: “Sentí que mi casa se sacudía con fuerza por segunda vez, la primera fue hace 10 minutos”, “Wow, acabo de despertar sintiendo un terremoto notable en Bluffdale. La casa se sacudió durante varios segundos”… O la de este hombre que tuvo un despertar diferente el día de su boda: “Nada como que te despierte un terremoto en día de tu boda”, dice.

Nothing like getting woken up by an #Earthquake on your wedding day! Good vibes! #Utah. pic.twitter.com/85jEv4uGhL

— Derek Danger (@DEREKQD7) 15 de febrero de 2019