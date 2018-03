El noreste de Estados Unidos se prepara para recibir este lunes por la noche la tercera tormenta invernal en menos de dos semanas, la cual se espera traiga consigo varios centímetros de nieve, vientos fuertes e inundaciones en las costas, según los meteorólogos.

Cuando miles de personas aún no se reponen de los otros dos azotes y muchas continúan sin energía eléctrica, el Servicio Meteorológico Nacional pronostica que este nuevo aluvión podría alcanzar la categoría de “ciclón bomba”, como ocurrió con la tormenta invernal del pasado 2 de marzo.

Cerca de 50 millones de personas, desde el Valle de Tennessee hacia Nueva Inglaterra, incluyendo Nueva York, Boston y Maine, están bajo advertencia por la tormenta invernal. Se prevé que la mayor cantidad de nieve caerá entre Connecticut y Maine y que las ráfagas de viento, cercanas a la fuerza de los huracanes, azotarán principalmente Nueva Inglaterra, reportó CNN.

The latest update on the developing nor’easter. pic.twitter.com/ANcCTJ95g6 — NWS Eastern Region (@NWSEastern) 12 de marzo de 2018

“Aunque todavía hay incertidumbre en el pronóstico, es probable que Massachusetts sea impactado por una tormenta significativa esta noche y madrugada del martes con el potencial de condiciones tipo ventisca y nevadas”, estableció la Agencia de Manejo de Emergencias de Massachusetts.

WIND: Strongest winds overnight into early Tue afternoon

•50-65 mph gusts along immediate eastern MA coast/Cape & Islands.

•40-50 mph gusts across interior eastern MA.

Isolated tree damage/power outages w/ greatest risk along the immediate eastern MA coast, Cape/Islands #MAsnow pic.twitter.com/pZLC5Td59G — MEMA (@MassEMA) 12 de marzo de 2018

Por su parte, la oficina del Servicio Meteorológico Nacional en Boston calcula que la nieve alcanzará entre 20 y 30 centímetros en algunas partes de Connecticut y hasta 45 centímetros en el este de Massachusetts y Rhode Island.

A developing nor’easter forecast to affect the East Coast again. Unfortunately nor’easters impact millions of people in the eastern U.S. with heavy snow and strong winds. What will you do if one approaches your region? https://t.co/2E4fUWg92N #WinterSafety pic.twitter.com/Ju1AqP1KAv — NWS (@NWS) 12 de marzo de 2018

Esta será la tercera tormenta invernal en marzo y se presenta a menos de dos semanas de la entrada oficial de la primavera. En el segundo día del mes, una que se transformó en “ciclón bomba” azotó gran parte del noreste con fuertes nevadas y lluvia, ráfagas de viento con fuerza de huracán e importantes inundaciones costeras, con saldo de seis personas muertas y alrededor de 900,000 que quedaron sin energía eléctrica.

Over at Appalachian State University where classes have been called off. I’ve only spotted a few students out this morning. Really pretty. pic.twitter.com/7uUbGyVdOl — Dave Faherty (@FahertyWSOC9) March 12, 2018

Cuando los residentes aún paleaban esa nieve, una segunda tormenta azotó el noreste a finales de la semana pasada con fuertes nevadas.

We’ve seen a couple snow plows on I-77. Iredell Dispatch told me first responders are responding to multiple wrecks. @wsoctv pic.twitter.com/03PCekEBFC — Gina Esposito (@GinaWSOC9) 12 de marzo de 2018