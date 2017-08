Miles de personas se manifestaron el lunes en Manhattan en contra de la llegada del presidente Donald Trump a la ciudad de Nueva York.

Los manifestantes llegaron a los alrededores de Torre Trump en la Quinta Avenida a las 5 de la tarde, para rechazar los actos violentos sucedidos en Charlottesville, Virginia, en donde una protesta de supremacistas blancos, dejó a tres personas muertas y más de 20 heridos.

Al menos tres personas fueron arrestadas durante la “bienvenida” del presidente Trump a su casa en Nueva York el lunes en la noche, quienes enfrentan cargos por conducta desordenada, imprudencia temeraria y obstrucción a la administración del gobierno.

This is what DEMOCRACY looks like. Massive crowd is growing by the minute at Fifth Avenue trump Tower #ResistTrump protest. pic.twitter.com/zvW6OeXBMx — BrooklynDad_Defiant! (@mmpadellan) 15 de agosto de 2017

El presidente Trump recibió fuertes críticas después de que se pronunció el sábado sobre los hechos violentos en Virginia, aunque este lunes antes de su llegada a Nueva York el mandatario hizo un viaje relámpago a Washington donde condenó al Ku Klux Klan (KKK), los neonazis, los supremacistas blancos y los grupos extremistas.

“Estamos aquí porque los neoyorquinos no queremos al presidente Trump, él no es nuestro presidente y no nos representa”, dijo Luz Mary Rodríguez, asistente a la protesta.

Thousands protesting at trump Tower, right now.

“No KKK, no fascist USA.

NO TRUMP!” pic.twitter.com/RK59PFneJJ — BrooklynDad_Defiant! (@mmpadellan) 15 de agosto de 2017

Es la primera vez que el Presidente visita la Torre Trump después de su llegada a la Casa Blanca, en mayo ya había estado en Manhattan en una visita de un día cuando se reunió con el primer ministro de Australia, Maicol Tumbol por el aniversario número 75 de la Batalla del Mar del Coral.

En la protestas los manifestantes hicieron un minuto de silencio por Heather Heyer, de 32 años de edad, quien murió atropellada en las protestas en Charlottesville el sábado y fue recordada como una héroe.

“Todavía no lo puedo creer que existan estos grupos extremistas y que una protesta termine con la vida de una joven por razones racistas”, afirmó la participante Michelle González.

Se cree que el Presidente Trump permanecerá dos noches en Nueva York.

Las autoridades esperan más manifestaciones durante estos días, también han redoblado la seguridad del área y recomendaron a la comunidad no visitar los alrededores de la Torre Trump si no es necesario ya que cerrarán varias vías.

New chant. #trumptower pic.twitter.com/rYDuQtDZDn

— Carolyn S Keen (@CarolynSKeen) 15 de agosto de 2017

El alcalde de Nueva york Bill de Blasio anunció que la ciudad está preparada para brindarle la mayor seguridad al presidente Trump en su visita y aprovechó para enviarle un mensaje.

“Espero que el Presidente reflexione y recuerde porqué Nueva York es la mejor ciudad del mundo, porque es una ciudad para todos”, Dijo de Blasio refiriéndose a que la ciudad no tolerará grupos de supremacía blanca.

I’ve got a message for President Trump as he returns to our city. pic.twitter.com/zB5jCTwL8t — Bill de Blasio (@NYCMayor) 14 de agosto de 2017

