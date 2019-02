View this post on Instagram

El periodista de Noticias Telemundo, #DanielGarrido, fue secuestrado en Caracas este martes cuando desempeñaba su labor como periodista. Tras interrogarlo por seis horas y quitarle sus equipos de trabajo, los secuestradores lo liberaron sin explicación alguna y sin devolverle sus equipos. Haz clic en el link del bio para más detalles.