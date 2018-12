Un reo quien se había fugado de la Prisión Estatal de San Quintín, en California, fue capturado en un establecimiento de Taco Bell, informaron las autoridades.

El recluso fugado luego de alejarse de un equipo de trabajo en la Prisión Estatal de San Quintín fue detenido en un restaurante Taco Bell en Paso Robles el sábado por la tarde, reportó AP.

La persecución concluyó justo un día después de que se viera al reo Shalom Mendoza, de 21 años, comprando ropa oscura para reemplazar su uniforme de prisión en un local Dollar Store, en San Miguel, alrededor de las 4.20 de la tarde del viernes, y luego de nuevo cerca de Pioneer Park, en Paso Robles, en la mañana del sábado, indicaron los funcionarios.

Según un comunicado de prensa del organismo, un civil reconoció a Mendoza dentro del restaurante de comida rápida de Taco Bell ubicado en 24th Street y Riverside Avenue, a unas 200 millas al sureste de la cárcel, por lo que de inmediato contactó a los agentes del Departamento de Correcciones y Rehabilitación.

.@CACorrections believe Shalom Mendoza, an inmate who walked away from San Quentin Prison on Dec. 26, is heading towards the Los Angeles area. Considered dangerous & anyone who sees him is asked to immediately contact law enforcement or 911. More info 🔗 https://t.co/FeXmpsfcdj pic.twitter.com/UiW154A6TR

— LAPD HQ (@LAPDHQ) December 29, 2018