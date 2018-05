Florida, Alabama y Mississippi efectuaban preparativos de emergencia ante la llegada de la tormenta subtropical Alberto, un sistema que se desplaza lentamente y que según previsiones causará severos problemas hidrológicos en toda la costa oriental del golfo durante este fin de semana.

Las precipitaciones que caían en la costa este de Cuba aumentaban el peligro de inundaciones súbitas y deslaves en la región. El Centro Nacional de Huracanes en Miami dijo que la lluvia dejará entre 25 y 38 centímetros (entre 10 y 15 pulgadas) de agua e incluso 65 centímetros (25 pulgadas) en algunas zonas aisladas.

Según los pronósticos, los aguaceros comenzarán a azotar el domingo partes de Florida, Louisiana, Mississippi y Alabama. En los cayos de Florida las precipitaciones podrían alcanzar 25 centímetros (10 pulgadas), según el centro de huracanes. Las advertencias de tormenta tropical fueron emitidas para partes de Florida y Alabama.

Here are the key messages for #Alberto as of 5 am EDT. Tropical storm warnings are now in effect for the entire coast from Bonita Beach, Florida, to the Alabama-Mississippi border. More info at https://t.co/tW4KeGdBFb pic.twitter.com/oQitN8WQKF

— NHC Atlantic Ops (@NHC_Atlantic) May 27, 2018