Stormy Daniels se presentó en el programa televisivo “Saturday Night Live” y le envió un mensaje al presidente Donald Trump: “Prepárate para la tormenta, querido”.

La actriz pornográfica, quien dice haber tenido un encuentro sexual con Trump en el 2006 y que justo antes de las elecciones se le pagaron 130,000 dólares para callarlo, hizo la advertencia frente al actor Alec Baldwin, quien interpretó el papel de Trump en el programa.

Cuando “Trump” le pregunta a Daniels “¿qué te puedo dar para que todo esto desaparezca?”, ella responde: “Tu renuncia”.

"Call up Stormy Daniels and fix this once and for all.” #SNL pic.twitter.com/k56rfAaPNw

— Saturday Night Live – SNL (@nbcsnl) May 6, 2018