La actriz pornográfica que asegura haber sostenido una relación con el presidente Donald Trump ofreció el lunes devolver los 130,000 dólares que recibió del abogado personal del mandatario en 2016, como parte de un acuerdo para no hacer público el amorío, reportó el periódico The New York Times.

A cambio, Stephanie Clifford, quiere poner a fin al trato con el que acordó guardar silencio sobre la relación que ella dice que sostuvo con Trump y que presuntamente inició en 2006, poco después que su esposa, Melania Trump, diera a luz al hijo de la pareja, Barron, y que duró varios meses.

En una carta enviada al abogado personal de Trump, Michael Cohen, el representante legal de Clifford, Michael Avenatti, aseguró que la actriz podría transferir el dinero antes del viernes a una cuenta bancaria que el presidente eligiera.

Avenatti fijó como plazo el mediodía del martes para que Cohen responda a la oferta de Clifford, quien es conocida en el mundo del entretenimiento par adultos como Stormy Daniels.

Bajos los términos del acuerdo detallado en la carta, el contrato que garantiza el silencio de Clifford sería “considerado nulo e inválido” una vez que ella regrese el dinero que recibió originalmente, informó The Times.

La oferta pone al presidente y Cohen, quien ha negado que Trump tuvo un amorío con la actriz, en una posición comprometedora.

Según la oferta de Avennati, Clifford estaría autorizada para “hablar abiertamente y con libertad acerca de su relación pasada con el presidente y los intentos para silenciar y ella podría usar y publicar cualquier mensaje de texto, fotos o vídeos sobre el presidente que ella podría tener en su posesión, todo sin temor a represalias y/o responsabilidad legal por daños “.

La carta también busca un acuerdo para que Trump ni la compañía que Cohen utilizó para pagarle a Clifford, la cual él representa como parte del acuerdo de octubre de 2016 que se habría alcanzado, intente bloquear la transmisión de una entrevista que la actriz grabó con el programa 60 Minutos la semana pasada. La carta también fue enviada a un abogado que está trabajando el caso con Cohen, Lawrence S. Rosen.

Cohen y Rosen no pudieron ser contactados inmediatamente para que comentarán sobre el asunto, reportó el periódico.