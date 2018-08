Steven Tyler exige a Trump otra vez que deje de usar canciones de Aerosmith

El martes la canción “Livin’ On the Edge” se escuchaba mientras miles de adeptos al presidente Donald Trump ingresaban al Charleston Civic Center en West Virginia para uno de los mítines del mandatario, lo que causó el enojo y la inmediata acción legal de Steven Tyler, reportó CNN.

Tyler, cantante de la banda Aerosmith, envió a la Casa Blanca una “órden de cese de práctica infractora” a través de su abogada Dina LaPolt, acusando al presidente de una deliberada infracción al usar la canción, escrita por Tyler, Joe Perry y Mark Hudson.

Citando la Ley Lanham, que prohíbe “cualquier designación falsa o descripción engañosa o representación de hecho … que pueda causar confusión … En cuanto a la afiliación, conexión o asociación de dicha persona con otra persona”, el abogado de Tyler sostiene en la carta que el transmitir una canción de Aerosmith en una arena pública da la falsa impresión de que Tyler respalda la presidencia de Trump.

El reclamo del cantante surgió previamente sobre otra canción de Aerosmith, “Dream On”, que Trump usó durante su campaña electoral de 2015. En esa ocasión, Trump también recibió una carta similar donde se afirmaba que la organización “Trump for President necesita el permiso expreso por escrito de nuestro cliente para usar su música” y que la campaña “violaba los derechos de autor del Sr. Tyler”, según carta publicada en su totalidad por CNN.

Here is the cease and desist letter to Trump from Steven Tyler’s lawyers demanding that the Trump campaign refrain from playing Aerosmith music at rallies. Aerosmith has made this demand before according to this letter. pic.twitter.com/tWpOSO6tS5

— Jim Acosta (@Acosta) August 22, 2018