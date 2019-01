El representante republicano por Iowa Steve King fue expulsado de todos los comités de los que tiene participación en la cámara baja la noche de este lunes debido a sus recientes comentarios en favor de la supremacía blanca y y el nacionalismo blanco, informó Fox News.

King servía en los comités de agricultura, pequeñas empresas y en el comité judicial, según se detalla en su página web.

“No toleraremos este tipo de lenguaje en el Partido Republicano… al igual que en el Partido Demócrata. Vi lo que Steve King dijo y tomamos acción”, dijo el líder de la minoría republicana en la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy.

Por su parte, king insistió en un comunicado que sus comentarios fueron “completamente descontextualizados” y criticó a McCarthy por que -considera- fue “una decisión política que ignora la verdad”.

Previamente, sus compañeros republicanos en el Senado tampoco le dieron el visto bueno a los comentarios de King.

“No hay cabida en el Partido Republicano, el Congreso o el país para una ideología de supremacía racial de ningún tipo. (…) Las declaraciones de King no son bienvenidas y son indignas de su cargo”, apuntó McConnell en un comunicado, según la agencia Efe.

En declaraciones al diario The New York Times la semana pasada, King dijo no entender por qué el término supremacista blanco se había vuelto “ofensivo”.

“Nacionalista blanco, supremacista blanco, civilización occidental: ¿Cómo se volvió ofensivo este lenguaje?”, se preguntó King, de acuerdo al rotativo neoyorquino.

Ese polémico comentario causó revuelo en el seno del Partido Demócrata, aunque la mayoría de republicanos se habían mantenido en silencio hasta hoy.

“Si no entiende por qué la ‘supremacía blanca’ es ofensiva, debería encontrar otro trabajo”, subrayó McConnell, que se desmarcó así de la opinión de King.

