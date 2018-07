Sospechoso de agresión sexual y homicidio podría haber usado páginas de citas por internet para seleccionar sus víctimas

Un hombre de 27 años acusado de agresión sexual e intentar matar a una mujer en su apartamento de North Hollywood y que también era buscado por homicidio en Nueva York, podría haber encontrado a sus víctimas a través de aplicaciones o páginas de citas por internet, según la policía.

Danueal Drayton de 27 años, originario de New Haven, Conneticut era buscado por las autoridades de Nueva York en conexión con el asesinato de Samantha Stewart, una joven de 29 años que fue encontrada con contusiones en el cuello y la cabeza en Queens, NY, el 17 de julio, según un comunicado emitido por la Policía de Nueva York (NYPD).

Según las autoridades Drayton podría haber usado diferentes sitios de citas y páginas web para encontrarse con sus víctimas, segun indicó Dermot Shea, Jefe del Departamento de Detectives de Nueva York a través de Twitter.

When we captured Danuel Drayton in LA for the murder of Queens nurse Samantha Stewart, he had another victim held captive. He's off the streets but may have victimized others via online dating sites. Need help or have info? Call 800-577-TIPS/ sex crimes hotline 212-267-RAPE pic.twitter.com/iif7E9KuyA

