‘Soñadora’ habla sobre apoyo que su familia recibió de parte de Beto O´Rourke

Una joven ‘soñadora’ de San Marcos, Texas, habla sobre el apoyo que su familia recibió de parte del candidato demócrata al senado por Texas, Beto ORourke.

Nataly Avendano, de 18 años, cuenta a MundoHispánico, la experiencia que su familia vivió cuando el 20 de enero del 2018, su padre Victor Avendano, fue arrestado por la policía de Kyle, Texas al no detenerse en su totalidad frente a un señalamiento.

El hombre fue entregado al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) e inició su proceso de deportación.

Avendano solicitó apoyo de la organización Mano Amiga y participó en actividades para exigir la liberación de su padre, fue cuando conoció al congresista O´Rourke.

“Yo lo conocí en un café cuando tuvo una reunión de campaña, él fue muy amable, me dio su palabra de ayudar a mi padre, hizo muchas cosas y hasta me habló a mi teléfono cellular una noche para decirme que había escrito la carta para el director de ICE, como me lo prometió”, recuerda la joven.

Avendano narra como su padre salió del centro de detención de ICE una semana antes de presentarse ante un juez federal.

“Esto fue gracias a que Beto ayudó”, indicó la joven.

Avendano terminó la preparatoria, se graduó con honores, trabaja y se ha abocado a la tarea de apoyar a familias que, como la suya, han tenido que pasar por estas experiencias.

Para la joven es muy importante estar al tanto de las cuestiones políticas, porque el futuro de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) está en juego y de eso depende en gran medida la tranquilidad de familias como la suya.

“Mucha gente dice que va a ayudar a los inmigrantes, a los hispanos, pero casi nadie hace nada. Beto hizo algo por mi, mi familia y la comunidad, él si quiere cambiar las cosas”, agregó.

Avendano colabora activamente con la organización Mano Amiga y hará lo posible por seguir ayudando a la comunidad.

La joven destacó que su vida cambió después de ver que las promesas de campaña si se pueden cumplir. “Definitivamente esta experiencia y todo lo vivido fue una gran inspiración para mi”, concluyó Avendano.

