‘Soñador’ mexicano desarrolla aplicación para ayudar a inmigrantes

Una aplicación para teléfonos celulares desarrollada por el ‘soñador’ mexicano David Morales, busca educar a la comunidad inmigrante sobre los derechos que tienen en caso de tener un encuentro con las autoridades migratorias o la policía.

La idea de crear la aplicación ‘Derecho de Inmigrantes y Ayuda’, surgió después de que Morales fue arrestado por un agente de la patrulla fronteriza, cuando viajaba en autobús desde Luisiana a Utah en donde iba a iniciar sus estudios universitarios en el 2011.

“El agente me preguntó si era indocumentado y yo por miedo y por no saber mis derechos le dije que sí, en ese momento fui arrestado y permanecí 17 días en prisión. Después de que mi familia pagó una fianza, me dieron casa por cárcel por un año y tres meses”, dijo Morales quien llegó a Estados Unidos a los 9 años de edad.

Según Morales, una semana antes de ser deportado, el entonces presidente Barack Obama presentó el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA por sus siglas en inglés) y desde entonces permanece en el país bajo este amparo migratorio.

“Yo creo que más de la mitad de estos arrestos pueden ser prevenidos si la gente sabe que decir, que no puede decir y cómo actuar”, explicó el mexicano de 25 años.

La aplicación ‘Derecho de Inmigrantes y Ayuda’, explica por separado en español e inglés, qué derechos se tienen en caso de tener algún encuentro con la policía, agentes de la patrulla fronteriza o agentes de inmigración.

“Quiero evitar que la gente pasé por lo que yo pasé, tuve momentos de depresión después de estar en mi casa y no poder salir por tanto tiempo, quiero usar todo lo malo por lo que he pasado para educar y ayudar a evitar deportaciones”, dijo Morales quien hoy se encuentra estudiando Seguridad Nacional en el Colegio Comunitario Salt Lake City en el estado de Utah.

La aplicación fue lanzada en el ‘Foro #Dreamers en Movimiento 2017’ que se realizó en la ciudad de Nueva York del 31 de mayo al 2 de junio y que reunió a cerca de 120 ‘soñadores’ mexicanos de todo el país.

‘Derecho de Inmigrantes y Ayuda’ que ya cuenta con más de 5 mil descargas, fue apoyada por el Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME) que aportó 3,500 dólares para su desarrollo.

“Este tipo de foros son muy importantes porque nos estamos animando los unos a los otros, sobre todo en estos tiempos difíciles, estos espacios nos dan la posibilidad de compartir ideas con otros dreamers para ponerlas en funcionamiento en cada uno de los estados de dónde venimos para buscar el bienestar de nuestra comunidad”, explicó Morales.

La aplicación ‘Derecho de Inmigrantes y Ayuda’ es gratuita y está disponible para teléfonos iOS y Android.



