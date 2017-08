Sitio neonazi pasa apuros en EE.UU. para mantenerse en internet y es acogido por Rusia

El editor de un sitio web neonazi dijo el miércoles que “prácticamente le han bloqueado todo el acceso a la internet” después que se burló de una mujer que murió atropellada durante una manifestación contra nacionalistas blancos en Virginia.

“Evidentemente, los poderes fácticos creen que tienen el poder de simplemente sacarme de la internet”, lamentó Andrew Anglin – quien ha publicado el sitio desde un lugar no revelado – en un mensaje electrónico enviado a The Associated Press.

El acceso a The Daily Stormer había sido intermitente desde el lunes, cuando Google canceló su inscripción de nombre de dominio, haciendo que su dirección de IP sea casi imposible de hallar. El sitio había transferido su inscripción a Google, después de que GoDaddy le dijera el domingo por la noche que le daba 24 horas para que transfiriera su dominio a otro proveedor de servicio. Fue cuando Google también canceló la dirección, diciendo que violaba los términos de su servicio.

El sitio reapareció brevemente el miércoles con un dominio ruso y una historia principal dudosa, argumentando sin fuentes que el presidente Donald Trump había llamado al presidente ruso Vladimir Putin para restaurar el sitio. La historia no citó evidencias de que Trump o Putin estuvieran involucrados en tal decisión y Trump no tiene lazos conocidos con el sitio.

Hasta mediodía, Cloudflare Inc., con sede en San Francisco, seguía prestando servicios de seguridad al sitio, protegiéndola de ataques de negación de servicio.

Cloudflare dijo que está cooperando con las agencias del orden. Un comunicado de la empresa calificó parte del contenido que estaba en la red de Cloudfare como “repugnante”, pero agregó que retirarle el servicio no sacaría al sitio web de internet, solo lo haría lento y más vulnerable a ataques.

Poco después, el sitio cuyo nombre deriva de Der Stürmer, diario que publica propaganda nazi, desapareció de nuevo. Anglin dijo que él tenía problemas para encontrar un servicio de inscripción de dominio con términos de servicio que permitan el contenido que él produce.