Un sismo de 4.4 grados de magnitud sacudió con fuerza varias regiones de Tennessee y Georgia la madrugada de este miércoles y generó alarma entre muchas personas, quienes se avocaron a las redes sociales para compartir cómo sintieron el movimiento telúrico, reportaron medios locales.

De momento no se reportan daños personales ni materiales.

El Servicio Geológico de los Estados Unidos reportó que el sismo se registró cerca de las 4:15 de la mañana cerca de Decatur, Tennessee y que unos minutos después se reportó una replica de menor intensidad.

Según el Servicio, este segundo sismo fue de magnitud de 3.3 grados.

There has an earthquake centered near Decatur, TN that the @USGS reports as a magnitude 4.4. More info at https://t.co/qGohYZtqr1 pic.twitter.com/tXGujdHo4z — NWS Morristown (@NWSMorristown) December 12, 2018

El sismo se sintió en varias regiones de Georgia, incluida la ciudad de Atlanta, donde varias personas reportaron vía redes sociales haberse despertado debido al movimiento.

Thank you Twitter for confirming I’m not crazy- Atlanta just felt a small #earthquake. At first I thought it was a nightmare, but it kept going after I was awake!😬 pic.twitter.com/gWqEizJ2Pv — Kellye Crane (@KellyeCrane) December 12, 2018

La remecida se registró a lo largo de la falla conocida como Nuevo Madrid, que recorre los estados de Arkansas, Tennessee y Mississippi, reportó WSB-TV.

Según el Servicio Sismológico, el sismo es el segundo de mayor intensidad registrado al este de Tennessee. El más fuerte se registró en 1973 cerca de Maryville y tuvo una intensidad de 4.7 grados.

En Georgia, el sismo de mayor intensidad registrado data de 1974, cuando se reportó un movimiento de 4.3 grados en el condado de Lincoln, indicó el Atlanta Journal-Constitution.

El estado no había sentido un movimiento de más de 4 grados de magnitud desde entonces y tampoco había reportado uno mayor a 3 grados desde 2009, reportó el periódico.

SHAKING. 4.4 earthquake hit Tennessee. Here's a map from the USGS that shows where people could FEEL it. As far south as LaGrange! @wsbtv #earthquake pic.twitter.com/cUSI9MdcVf — Linda Stouffer (@LindaWSB) December 12, 2018

