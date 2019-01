Un sismo leve ocurrió el sábado en el océano Pacífico frente a la costa de Oregon, sin que se informara de víctimas ni daños, dijeron las autoridades.

El temblor de magnitud 4,5 ocurrió a las 7.40 de la noche y a 10 kilómetros (6 millas) de profundidad, a 462 kilómetros (286,5 millas) al oeste de la ciudad costera de Yachats, según el Servicio Geológico de Estados Unidos, citado por AP.

Hace cinco meses, otro temblor sacudió la costa oeste de Oregon, pero fue de magnitud 6.2, y se produjo a más de 264 kilómetros al oeste de la bahía de Coos y 354 kilómetros al suroeste de Portland, la ciudad más importante de ese estado. La policía dijo en ese entonces que no hubo reportes de daños ni víctimas.

Por otra parte, en la mañana de ayer sábado, un fuerte sismo de magnitud 5.6 estremeció Colombia y ocasionó temor en varias ciudades, entre esas Bogotá.

Según reportó también el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS por sus siglas en inglés), el sismo fue de magnitud 5.6 y se registró a las 7.32 de la mañana, hora local, a 13 kilómetros al oeste-noroeste de Santa María, región de Huila, donde tuvo una profundidad de 10 kilómetros.

En el país latinoamericano, el Servicio Geológico Colombiano indicó que el epicentro fue en Planadas, Tolima, pero con una magnitud de 5.5 y una profundidad superficial menor a 30 kilómetros.

