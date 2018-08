Sismo magnitud 8.2 causó olas de tsunami en el Oceáno Pacífico

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés), había reportado que en la madrugada del domingo un masivo sismo de magnitud 8.2 en la escala de Richter se registró entre los archipiélagos de Fiji y Tonga, en el Pacífico Sur y que no había riesgo de tsunami.

Posteriormente, USGS declaró que “se han observado pequeñas olas de tsunami” en el Pacífico. Hasta el momento no hay reporte de posibles víctimas.

El movimiento telúrico magnitud 8.2 en la escala de Richter en Sundat golpeó en el medio del Océano Pacífico, aproximadamente a 200 millas de Fiji y casi la misma distancia de Tonga, de acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos.

Según la fuente oficial, el sismo se produjo a las 0.19 tiempo local y tuvo su epicentro a 281 kilómetros al noreste de la isla fijiana de Ndoi, a 559.6 kilómetros de profundidad.

Considerando la profundidad a la que ocurrió el sismo, el Sistema de Alerta de Tsunami estadunidense asegura en su sitio web que “no se espera un tsunami destructivo en todo el Pacífico”.

Learning: 8.2 #FijiEarthquake struck in the middle of the Pacific Ocean, roughly 200 miles off of Tonga @USGSBigQuakes reports #Sunday was almost 560 kilometers deep. The Pacific Tsunami Warning Center said no destructive Pacific-wide tsunami expected, and no threats to Hawaii. pic.twitter.com/btZB4JknJJ

— FW1SHINE.COM (@FW1SHINE) August 19, 2018