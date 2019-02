Un sismo sacudió dos ciudades de California este domingo, según informaron autoridades de Estados Unidos y los habitantes.

El Servicio Geológico de Estados Unidos reportó que un sismo de magnitud 3.8 azotó un área al noroeste de la ciudad de Napa este domingo por la mañana.

El terremoto se registró específicamente a la 1.55 de la madrugada y se ubicó a 4 millas al sur-suroeste de Yountville, al oeste de Dry Creek Road, indicó el diario local Napa Ville Register.

De acuerdo con NBC Bay Area, el sismo también se sintió en San Francisco.

Varios reportes sobre el sismo comenzaron a aparecer en Twitter, y la gente de Napa, que está justo al lado de Yountville, así como los que estaban lejos en San Francisco y Berkeley dijeron que también sintieron el temblor.

Algunos usuarios en la mencionada red social comentaron que el sismo se sintió de forma más intensa en Yountville y Napa, precisó NBC.

Hasta los momentos no se han reportados víctimas ni daños materiales.

Hace apenas dos días, un sismo de magnitud 3.3 y otro de 3.8. despertó a los residentes de la ciudad de Bluffdale y sus alrededores, quienes pudieron sentir los movimientos telúricos en la mañana del viernes en Utah.

Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, el terremoto de 3.3 ocurrió a las 5.02 de la mañana (hora de Utah) a 8.7 kilómetros de profundidad. Y el temblor de 3.8 se registró a las 5.09 de la mañana a 4.3 kilómetros de profundidad.

Los sucesos se hicieron virales en las redes sociales de inmediato.

