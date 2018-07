Sindicato de ICE amenaza con demandar al alcalde de Portland por apoyar protestas a favor de inmigrantes

Un sindicato que representa agentes y personal del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) acusó al alcalde de Portland, Oregon, de violar la Constitución por permitir protestas afuera de una sede de la agencia en la ciudad, al tiempo que amenazó con presentar una demanda en su contra.

El Consejo Nacional de ICE envió una carta a la ciudad en la que acusó al alcalde, Ted Wheeler, de poner en riesgo la seguridad del personal de la agencia, al mostrar su apoyo a las protestas que diversas organizaciones de defensa de los inmigrantes y la sociedad en general han llevado a cabo afuera del edificio de ICE durante las últimas semanas.

“El alcalde declaró públicamente que apoyaba las protestas, que se suponía debían ser acerca de proteger a las familias inmigrantes. Pero, ¿qué hay de las mamás y los papás que trabajamos en ese edificio? ¿Qué hay de sus hijos?”, dijo Chris Crane, presidente del sindicato, reportó The Washington Times.

“Cuando el alcalde dio la orden de que la policía no apoyara a los empleados de ICE atrapados en las instalaciones, entregó las vidas de nuestros empleados a una multitud enojada”, añadió Crane en el documento.

“Your policy has created a zone of terror and lawlessness." –ICE council blasts Portland, OR mayor for supporting ‘abolish ICE’ protesters pic.twitter.com/KiDAz9yEhN

— FOX & friends (@foxandfriends) July 31, 2018