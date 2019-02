El primer día de deliberaciones del jurado en el juicio del ´Chapo´ Guzmán Loera concluyó este lunes sin alcanzar aún ningún veredicto, en los diez cargos por narcotráfico que enfrentan al mexicano a una posible cadena perpetua en una prisión en Estados Unidos.

El jurado comenzó a deliberar a la 13:05 de la tarde sobre las diez complejas acusaciones, por hechos ocurridos entre 1989 y 2014, la principal por mantener una empresa criminal continua para llevar toneladas de droga a Estados Unidos.

Tres horas más tarde, a las 16:15, el jurado envió una nota al juez pidiendo irse a sus casas, a la misma hora en que lo han hecho durante los tres meses de este juicio, que comenzó el pasado noviembre.

La gran ausente en el proceso durante la mañana fue Emma Coronel, esposa del Chapo, quien asiste habitualmente al tribunal, si bien reapareció en la tarde.

Para cerrar los argumentos, la fiscal Andrea Goldbarg dijo que ´El Chapo´ estaba planeando otra fuga cuando fue enviado en 2017 a Estados Unidos, donde ha estado en régimen de aislamiento desde entonces.

El acusado quería escaparse “porque es culpable y no quería estar nunca en una posición en la que tendría que responder por sus crímenes”, dijo Goldbarg. “Quería evitarse estar sentado aquí. Delante de ustedes”.

Guzmán, de 61 años, es conocido por escapar de la cárcel dos veces en México.

La deliberación continuará mañana y si en los próximos días no se alcanza un veredicto, el jurado también se reunirá el viernes, señaló el juez antes de enviarles a casa con las advertencias de rigor, de no comentar el caso con nadie, no leer o ver noticias ni subir nada a las redes sociales.

También les advirtió de que de camino al tribunal no pueden comentar con otros jurados el caso, hasta tanto no comiencen a deliberar.

Los miembros del jurado son escoltados desde sus casas al tribunal por alguaciles federales, así como de regreso a sus hogares, como parte de las medidas de seguridad que se han tomado en este proceso contra Guzmán Loera, considerado el más poderoso capo del narcotráfico después del colombiano Pablo Escobar Gaviria.

Las siete mujeres y cinco hombres, cuya identidad debe permanecer anónima por seguridad, comenzaron su esperada deliberación luego de escuchar por la mañana, durante tres horas y media, las instrucciones del juez Brian Cogan.

