El sargento Temo Juárez, quien apoyó a Donald Trump en las elecciones de 2016 y ha sido un fiel defensor del actual presidente de Estados Unidos, sufrió en carne propia las consecuencias de las políticas antiinmigratorias de esta administración.

La esposa de Juárez, Alejandra, debió abandonar el país debido a una orden de deportación, lo que dejó al veterano de combate en Irak solo con sus dos hijas en el país, un serio problema para el hombre que hoy trabaja en la construcción.

“Me estoy comiendo mis palabras”, declaró Juárez al periódico militar Stars and Stripes, ya que pensaba que el gobierno de Trump únicamente deportaría a inmigrantes ilegales que eran criminales.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) indicó que Alejandra, originaria de México, intentó ingresar a Estados Unidos en 1998 alegando falsamente que era ciudadana estadounidense, por lo que se le emitió una “orden acelerada de deportación”.

La mujer regresó al país y permaneció como indocumentada sin incidentes hasta que se vio involucrada en una detención de tránsito, la cual condujo a ICE a restablecer su orden de deportación en 2013.

La administración de Barack Obama, sin embargo, no dio prioridad a las deportaciones de miembros de la familia militar, pero el gobierno de Trump no ha tenido consideración alguna e incluso ha deportado a veteranos con trámites de naturalización inconclusos.

“La tolerancia cero literalmente destrozó a esta familia”, dijo el representante demócrata por Florida, Darren Soto. “La administración es tan extrema con la inmigración que están deportando a las esposas de los veteranos militares”.

Thank you @DarrenSoto for leading the fight for Alejandra Juarez and her family. #FamiliesBelongTogether Nobody works harder for their constituents AND for justice! https://t.co/G84ucxlDN3

Temo volará a México con sus hijas, Estela de 9 años y Pamela de 16, y dejará allí a la más pequeña ya que no puede hacer su trabajo de construcción mientras la niña se cuida sola, a diferencia de su hermana mayor que sí está en edad de responsabilizarse de sí misma.

“Realmente quiero quedarme con mi mamá y mi papá. Quiero que estemos juntos y que permanezcamos en mi casa. No quiero ir a México. Quiero quedarme aquí”, dijo entre lágrimas Estela ante las cámaras de televisión.

Mientras Trump alardea a menudo en sus mítines políticos sobre su amor a los veteranos y ataca con fiereza a los inmigrantes, pierde de vista que en la vida cotidiana ambas esferas sociales van de la mano.

Friday at 6:15 a.m. @ICEgov will begin the deportation of military wife Alejandra Juarez. She contacted me out of the blue months ago, after we wrote about the wife of a 7th Soecial Forces vet who got a last minute reprieve. It was her last hope. Other media followed (more)

— Tara Copp (@TaraCopp) August 3, 2018