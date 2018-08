El fiscal general, Jeff Sessions, se defendió de las numerosas críticas del presidente Donald Trump y aseguró que el Departamento de Justicia no se dejará influir por las consideraciones políticas.

“Mientras yo sea el fiscal general, las acciones del Departamento de Justicia no serán influenciadas incorrectamente por consideraciones políticas”, aseveró Sessions en un comunicado difundido en Twitter.

En este sentido, el máximo responsable de Justicia, escogido por Trump, explicó que él mismo exige “los estándares más elevados y donde no se cumplen, actúo”.

Las declaraciones de Sessions llegan después que Trump aseguró en una entrevista a la cadena de televisión Fox que su fiscal general “nunca ha tomado el control del Departamento de Justicia”, algo que Sessions rebatió en su nota.

“Tomé el control del Departamento de Justicia el día en el que juré el cargo, que es la razón por la que hemos tenido un éxito sin precedentes en la realización de la agenda del Presidente”, sostuvo el fiscal general.

Durante la entrevista, Trump insistió en criticar a su secretario de Justicia por haberse salido voluntariamente de la investigación de la trama rusa.

“Sessions se salió, algo que no debería haber hecho, o que debería haberme dicho”, consideró Trump, quien agregó: “Yo dije, ‘¿qué clase de hombre hace eso?’”.

El presidente evitó hablar sobre si pretende despedir a Sessions o al “número dos” de Justicia, Rod Rosenstein, responsable de vigilar las acciones de Robert Mueller, el fiscal especial que dirige las pesquisas sobre la supuesta coordinación entre la campaña de Trump y Rusia.

Quien sí lo hizo fue el senador republicano por Carolina del Sur, Lindsey Graham, quien mencionó la posibilidad de que Sessions sea despedido después de las elecciones legislativas de noviembre.

"After the election, I think there will be some serious discussions about a new attorney general." Sen. Lindsey Graham is one of the first Republicans to suggest President Trump fire Jeff Sessions before the end of his first term. https://t.co/bcAbnX9Idb pic.twitter.com/jLeuaxZmMy

— CBS News (@CBSNews) August 23, 2018