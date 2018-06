El secretario de Justicia, Jeff Sessions, bromeó el martes sobre la política de ‘tolerancia cero’ hacia la inmigración que lleva adelante, y a cambio recibió aplausos del público conservador de un evento al que asistió como orador.

El fiscal general acusó de hipócritas a los críticos de su política de ‘tolerancia cero’ durante su discurso ante una reunión de la conservadora Criminal Justice Legal Foundation, informó el New York Daily News.

“Estas mismas personas viven en comunidades cerradas, muchas de ellas, y se presentan en eventos donde tienes que tener una identificación para venir a escucharla hablar. Les gusta un poco de seguridad a su alrededor”, dijo.

“Si tratas de saltar la cerca, estarían felices de que te arresten y separen de tus hijos”, bromeó.

Here's Attorney General Jeff Sessions making a joke today about separating families (to laughter and applause) pic.twitter.com/j38Oyhd313

— Robert Maguire (@RobertMaguire_) June 26, 2018