El exfiscal general de la nación, Jeff Sessions, creador de la política pública “tolerancia cero” con el consecuente arresto de todos los que cruzaron la frontera sin autorización y el establecimiento de nuevas reglas que aceleren las deportaciones y limiten los desafíos legales, reportó el diario San Francisco Chronicle.

Pero con su destitución por parte del presidente Donald Trump el 7 de noviembre, un día después de las elecciones, una parte de la agenda de inmigración de Sessions quedó inconclusa: su reconsideración de los fallos a favor de los inmigrantes por parte de los tribunales de inmigración, particularmente sobre los derechos de los migrantes que buscan asilo político en los Estados Unidos.

Debido a que los tribunales de inmigración son una rama del Departamento de Justicia, el fiscal general tiene la autoridad de revisar y anular sus fallos. Sessions utilizó esa autoridad a un ritmo sin precedentes, revirtiendo las decisiones que habían permitido a los jueces de inmigración retrasar o posponer las audiencias para darles a los inmigrantes tiempo para solicitar un estatus legal, y eliminar los motivos de asilo que comúnmente invocaban los migrantes de América Central.

Miles de inmigrantes afectados

Sessions había anunciado en octubre planes para reconsiderar una decisión que, de ser rechazada, mantendría a miles de solicitantes de asilo detenidos incluso después de que convencieran a los oficiales de audiencia de que tenían un caso por temor a la persecución en su país de origen.

Una decisión de 2005 de la Junta de Apelaciones de Inmigración permitió que los inmigrantes que buscaban asilo fuesen liberados bajo fianza después de que un oficial de inmigración dictaminó que tienen un “temor creíble” de persecución si son deportados.

Según la medida de hace 13 años, los inmigrantes permanecerían libres hasta que los tribunales de inmigración decidieran si el temor a la persecución tenía “fundamento”, lo que les daba derecho al asilo, a un permiso de trabajo y a la residencia legal. De otro modo, serían deportados.

El proceso de verificación a veces lleva un año o más. Los defensores de los derechos de inmigración y los comentaristas legales dijeron a San Francisco Chronicle que decenas de miles de solicitantes de asilo serían encerrados durante ese período si el fiscal general anulaba la decisión de 2005.

¿La decisión quedará en manos del sucesor de Sessions?

Matthew Whitaker, exjefe de personal de Sessions, se desempeña como fiscal general interino. El Departamento de Justicia se negó a comentar si Whitaker manejaría los casos de inmigración reabiertos por Sessions. Y debido a que Whitaker no ha sido confirmado por el Senado, su autoridad para actuar ha sido cuestionada por algunos analistas legales de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración.

Whitaker, que no ha sido confirmado por el Senado, “no está facultado constitucionalmente para tomar medidas bajo ninguna regulación federal”, incluida la regulación que pone al fiscal general a cargo de los tribunales de inmigración, dijeron los abogados de la asociación de 15,000 miembros.

El grupo de abogados también argumentó que los procedimientos de las Sessions en los casos de inmigración fueron de un solo lado, en su mayoría de los casos en los que el inmigrante no tenía abogado y el Departamento de Justicia no proporcionó acceso público a los argumentos escritos presentados al gobierno o a abogados. El proceso, dijo el grupo a San Francisco Chronicle, está “listo para el abuso”.

Whitaker no ha dicho tanto sobre la inmigración relativo a las decisiones de Sessions. Pero en 2014, mientras se postulaba sin éxito para un escaño en el Senado de los EE.UU., en Iowa, dijo en una entrevista con un bloguero conservador que la frontera de la nación “está siendo atacada diariamente por personas que intentan traer personas ilegales y drogas ilegales a nuestro país”.

Cuando anunció la reconsideración de la elegibilidad de los solicitantes de asilo para la liberación de la fianza, Sessions dijo que estaba respondiendo a un reciente fallo de la Corte Suprema contra otras categorías de inmigrantes indocumentados.

Sessions determinó en junio que los inmigrantes que huyen de la violencia doméstica o de pandillas en sus países de origen no serían elegibles para el asilo en casi ningún caso. Tras anular un fallo de 2014 de la junta de inmigración, dijo que las víctimas de la violencia infligida en forma privada rara vez podrían probar que el gobierno de su país de origen no podía o no quería protegerlos.

Esa decisión está siendo cuestionada en una demanda presentada por inmigrantes, junto al estado de California, otros 18 estados y el Distrito de Columbia, ante una corte federal en Washington, D.C.

Desde enero, cientos de niños han sido separados de sus padres y recluidos en centros de detención. Mientras tanto, Trump está tratando de retirarse de un acuerdo legal de 1997 que da derecho a los menores inmigrantes detenidos a que sean ubicados en instalaciones con licencia estatal y entregados a un miembro de la familia u otro patrocinador tan pronto como sea posible, generalmente dentro de los 20 días. Él quiere que los retengan junto con sus padres, y eso incluirá a los solicitantes de asilo detenidos, si estos pierden su elegibilidad para ser liberados bajo fianza.

“Si quieren quedarse con sus hijos, entonces la familia debe ser detenida junta” si los solicitantes de asilo ya no son elegibles para ser liberados bajo fianza, dijo Schmidt, el juez de inmigración retirado, a San Francisco Chronicle. “Presiona a las personas para que cedan a sus reclamos (de asilo) y digan: ‘Solo envíenme a casa'”, finalizó.

La detención prolongada también haría más difícil para los inmigrantes encontrar abogados, afectando las posibilidades de ganar sus casos de asilo, dijeron ocho profesores de derecho que dirigen las clínicas de inmigración de sus escuelas en una presentación ante el Departamento de Justicia.

Revertir la decisión de la junta de inmigración de 2005 “sería un paso hacia la detención arbitraria y punitiva”, dijeron.