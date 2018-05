“Señora Señora” y otras opciones de música para las madres en su día

Es Día de las Madres, y en alguna parte seguro escucharás la tradicional canción “Señora Señora” interpretada por la cantante Denisse De Kalafe.

El tema emblemático fue escrito hace 38 años por la cantante brasileña, fue inspirada en su madre y en la nostalgia de estar lejos de ella, porque en 1980 De Kalafe ya vivía en México.

El tema es inconfundible empieza con la estrofa… “A ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio, a ti que cargaste en tu vientre dolor y cansancio” …y solo con escuchar esa estrofa es seguro que tus lágrimas empezarán a rodar.

Pero esa no es la única canción que hoy le puedes poner a tu mamá para festejarla en su día.

Hoy te pasamos estas sugerencias para que alegres a su mamá en su día con una canción que seguro la podrá muy feliz.

1.”Bye Mamá” de Alejandra Guzmán

“Las Divas como tú mamá…volavas cada vez cada vez más alto, casi como los cometas y yo aquí abajo estrañando tu presencia, bye mamá … me voy adiós a seguir mis propias reglas del juego”.

2.“ Círculo de Amor” El Gran Silencio

“Eso me basta para decirte que te quiero…solo besarte quisiera, que lindos ojos tiene mi chata, como relumbran cuando me vez, son negro negros como la noche y tan serenos como mi fue, esos ojitos son mi esperanza”.

3.“Mamá” Timbiriche

“Mamá… hoy quiero decir te amo, me pienso robar tus años, ser tiendo ladrón de ti, que alegría da decirte a ti las cosas que ha sentido el corazón, puedo presumir de tu gran amor”.

4.“Mi Cariñito” Pedro Infante

“Cariño que Dios me ha dado, para quererlo, cariño que a mí me quiere sin interés, el cielo de dio un cariño sin merecerlo, mirando y esos ojitos sabrán quien es”.

5.”Los Caminos de la Vida” de Vicentico

“Porque a mi madre la veo cansada, de trabajar por mi hermana y por mi, y por ella no me quiero morir, tampoco que se me muera mi vieja”.

6. “Señora Señora” de Denise De Kalafe

“A ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio, a ti que cargaste en tu vientre dolor y cansancio”.

7. Laura Pausini y el especial acústico para Mamá 2018