El Senado aprobó el presupuesto para seguridad fronteriza el jueves para evitar un nuevo cierre del gobierno luego de que el líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, anunció que el presidente Trump también firmará una declaración de emergencia para obtener fondos adicionales para un muro en la frontera con México.

La votación 83-16 en el Senado se produjo después de varias horas de drama, con una creciente charla sobre si Trump realmente firmaría el acuerdo, según reportó el diario The Hill.

McConnell terminó ese suspenso poco después de las 3:00 de la tarde, cuando interrumpió un discurso en el Senado para anunciar que Trump firmaría el acuerdo fronterizo pero también declararía una emergencia nacional.

“Tuve la oportunidad de hablar con el presidente Trump y él, le diría a todos mis colegas, ha indicado que está preparado para firmar el proyecto de ley”, dijo McConnell. “También [emitirá] una declaración nacional de emergencia al mismo tiempo. Indicé que voy a apoyar la declaración de emergencia nacional “.

La Casa Blanca también emitió un comunicado confirmando que Trump “firmará el proyecto de ley de financiamiento del gobierno y, como lo ha dicho anteriormente, también tomará otras medidas ejecutivas, incluida una emergencia nacional, para garantizar que detendremos la seguridad nacional y la crisis humanitaria en el frontera.”

“The concern for these Republicans…is that if there is a Democratic president next and they declare a national emergency on climate change, on guns…they’re going to have to look back at the President declaring a national emergency for this,” @kaitlancollins says. pic.twitter.com/01UV7GJvjW

