Seis hermanos de un congresista republicano en Arizona piden que no voten por él (VIDEO)

Seis de los nueve hermanos del congresista republicano de Arizona Paul Gosar, piden a la población que no vote por él y apoyan al candidato demócrata David Brill.

A través de videos que fueron publicados y se hicieron virales, el viernes 21 de septiembre, los hermanos de Gosar que contiende por el cuarto distrito de Arizona, piden a los votantes que no lo apoyen.

En los cuatro videos que fueron dados a conocer, por el candidato demócrata David Brill, cada uno de los hermanos va diciendo por qué Gosar no debe ser reelecto, después se identifican como David, Grace, Joan, Tim, Jennifer y Gaston Gosar.

A lo largo de un minuto los Gosar hablan de la desilusión que la familia vive por lo que su hermano ha hecho en la política, indicando que ha olvidado muchos de los valores que se les inculcaron en casa, al mismo tiempo dicen que tienen la obligación de defender su buen nombre.

Por su parte Gosar a través de su cuenta de Twitter envió un mensaje diciendo: “mis hermanos eligieron grabar los anuncios contra mi, son demócratas liberales que odian al presidente Trump, estos seguidores de Hillary, tienen relación sanguínea conmigo, pero como izquierdistas, ponen primero la política antes de la familia. Stalin debe estar orgulloso”.

My siblings who chose to film ads against me are all liberal Democrats who hate President Trump. These disgruntled Hillary suppporters are related by blood to me but like leftists everywhere, they put political ideology before family. Stalin would be proud. #Az04 #MAGA2018

— Paul Gosar (@DrPaulGosar) September 22, 2018