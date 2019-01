Una empleada de una prisión en Florida quien votó por Donald Trump criticó que el presidente es el culpable del actual cierre del gobierno.

“Yo voté por él, y él es el que está haciendo esto”, reclamó Crystal Minton a The New York Times (NYT) en un artículo publicado el lunes que citó The Hill. “Pensé que iba a hacer cosas buenas. Él no está dañando a la gente que debería dañar”.

Los comentarios de Minton fueron parte de un informe extenso del periódico sobre cómo el cierre del gobierno, así como un huracán, han afectado a un pueblo de Florida.

El NYT reportó que una prisión federal en Marianna, Florida, perdió gran parte de su techo como resultado del huracán Michael, que afectó partes del estado en octubre pasado. El daño causó que cientos de presos fueran reubicados en una instalación en Yazoo City, Mississippi.

Los oficiales correccionales de Florida han tenido que viajar 400 millas al lugar de la prisión desde entonces por períodos de dos semanas para cumplir con sus trabajos. A partir de esta semana, tales oficiales ahora lo están haciendo sin recibir sus pagos.

“Agregas un huracán y es demasiado”, expresó al mencionado periódico Mike Vinzant, un guardia de 32 años y presidente del sindicato local de oficiales de la prisión.

El cierre parcial del gobierno comenzó el 22 de diciembre después de que los demócratas y los republicanos no pudieron llegar a un acuerdo sobre un nuevo proyecto de ley de gastos del Congreso.

Trump ha pedido que el proyecto de ley incluya 5 mil millones de dólares para construir un muro a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México, a lo que los demócratas se oponen.

El cierre ha afectado a cientos de miles de trabajadores federales en todo el país. El Times señaló que la prisión federal de Marianna empleaba a 300 personas.

El periódico también indicó que Minton, secretaria de la prisión, había obtenido previamente permiso para posponer sus responsabilidades laborales en Mississippi hasta febrero, puesto que es una madre soltera que cuida a padres discapacitados.

