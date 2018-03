El Secretario del Interior de Estados Unidos, Ryan Zinke, recorrió en Arizona parte de la frontera sur del país y reafirmó que es una prioridad del presidente Donald Trump construir el muro con México, aunque reconoció que no resolverá todos los problemas y se requerirá alta tecnología.

“Vamos a construir el muro”, dijo Zinke tras el recorrido, al tiempo que aseguró que el levantamiento del muro no es un tema de republicanos o demócratas, sino de todo el “pueblo estadounidense”.

Junto al jefe de la Patrulla Fronteriza Sector Tucson, Rodolfo Karish, la comitiva recorrió partes del Refugio Nacional de Vida Salvaje de Buenos Aires y el Monumento Nacional Organ Pipe Cactus.

#CBP #USBP Tucson Sector Chief Patrol Agent Rodolfo Karisch and @SecretaryZinke prepare to ride the US/Mexico Border with @USFWS partners to view border security challenges on public lands. pic.twitter.com/ZIUklsJowh

— CBP Arizona (@CBPArizona) March 17, 2018