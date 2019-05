Página

La funcionaria de AMLO fue muy clara: “Tenemos leyes y tienen que ser respetadas”

Olga Sánchez Cordero dijo también que no se puede tener un desorden en la política migratoria mexicana

Aseguró que los migrantes que pasan por México confundieron un beneficio que les daba AMLO con otra cosa

En medio del flujo de migrantes que ha crecido de manera exponencial en México, se está trabajando para evitar caer en un desorden en política migratoria, afirmó Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

El objetivo es registrar y regularizar a los migrantes para que puedan continuar su estadía en México, país que siempre ha abierto las puertas a los extranjeros, señaló tras su participación en la inauguración de la Feria Internacional del Libro Coahuila 2019.

“Tenemos leyes y tienen que ser respetadas por los propios migrantes, no podemos tener un desorden en nuestra política migratoria, quienes no se quieran registrar, quienes no se quieran regularizar pues simplemente los tenemos que devolver”, expuso ante representantes de medios de comunicación.

“Ni se va a tolerar a que violen nuestras leyes y menos aún que algunos de ellos han sido muy agresivos con nuestros agentes migratorios”.

La secretaria reiteró que el gobierno federal trabaja para que los migrantes que están entrando al país tengan una migración ordenada y segura, aunque hay un flujo migratorio irregular por toda la frontera.

“Yo creo que se confundió la visa humanitaria que les estábamos dando, ellos creyeron que era un salvoconducto para llegar a Estados Unidos, pero la visa humanitaria tiene un principio rector y así lo tomó el gobierno del presidente López Obrador, el principio rector es cuando un país otorga una visa humanitaria es para tener un proceso de inclusión dentro del país que otorga esa visa”, dijo.

