La secretaria de Educación de Estados Unidos, Betsy DeVos, dijo que las comunidades locales decidirán sobre reportar o no a los estudiantes sin documentos legales con las autoridades.

Durante una audiencia en el Congreso, se le preguntó a DeVos si los maestros o directores deben notificar a las autoridades sobre algún estudiante sin documentos legales.

“Creo que es una decisión de la escuela, de la comunidad local”, declaró.

“Tenemos leyes y también somos compasivos y le pido a este organismo que haga su trabajo y atienda el tema y clarifique donde hay confusión”, agregó.

Pero Lorella Praeli, directora de política migratoria y campaña en la Unión Americana de Libertades Civiles, rechazó la afirmación. A través de un comunicado Praeli dijo que una escuela que tome dichas medidas violaría las garantías que otorga la Constitución de proveer educación a todos los niños.

Let’s be clear: any school that reports a child to ICE would violate the Constitution. The Supreme Court has made clear that every child in America has a right to a basic education, regardless of immigration status. As usual, Secretary DeVos has no idea what she’s talking about. https://t.co/T1YHxybXXD

— Lorella Praeli (@lorellapraeli) May 22, 2018