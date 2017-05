Se vuelve viral video de extraña luz roja dentro de la Casa Blanca

Llama la atención en las redes el video de una extraña luz roja resplandeciente que relampaguea en una de las habitaciones de la Casa Blanca, informa el medio de noticias políticas The Hill.

El raro suceso fue registrado la noche del domingo en el segundo piso de la residencia presidencial. El video apareció primero en el perfil de Facebook del canal FOX 35, en Orlando, Florida, señala el medio.

#VIDEO What do you think the flashing lights are in the @WhiteHouse right now? They seem to be inside the 2nd floor residence. #FOX35 pic.twitter.com/37Iga3XQOL

— Tom Johnson (@FOX35Tom) May 29, 2017