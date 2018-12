Un error de las autoridades ha vuelto a ocurrir en Carolina del Norte, el mismo estado donde secuestraron y asesinaron a Hania Aguilar.

Aunque son sucesos distintos, ambos presentaron el mismo problema: un error policial, que en el caso de la adolescente Hania Aguilar terminó en tragedia.

De acuerdo con Fox 8, un error administrativo permitió que un adolescente del condado de Charlotte, quien había sido acusado de asesinato, volviera a salir a la calle.

La WSOC informó este sábado que Sergio Coello-Pérez se enfrenta a cargos por la muerte de Nicholas Boger ocurrida en mayo. Coello-Pérez tenía 16 años al momento del homicidio, apuntó el referido medio.

La policía dijo que Boger recibió un disparo después de enfrentar a dos sospechosos que intentaban robar su auto en aquel entonces.

En mayo, Coello-Pérez compareció ante un juez y nunca se le concedió la fianza, pero, debido a un error administrativo, salió en libertad con una promesa escrita de que debía presentarse el viernes.

Entonces, Coello-Pérez fue detenido y regresó a la cárcel en la tarde de ese mismo día.

Jonathan Castillo, otro sospechoso quien tenía 18 años al momento del homicidio, también fue acusado de asesinato.

El error administrativo de las autoridades llevó a recordar lo que pasó recientemente con el caso de Hania Aguilar, de 13 años, también en Carolina del Norte, pero en el condado de Robeson.

