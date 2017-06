Se agotan ventas en internet de camiseta que vistió hijo de Trump

Fue tanta la sensación que causó la singular camiseta que vestía el hijo del presidente Donald Trump cuando llegó el domingo a la Casa Blanca, que se agotaron en internet las ventas, según reporto el medio The Palm Beach Post.

La popular camiseta con la expresión ‘The Expert’ que se consigue en internet a través del sitio J.Crew generó mucho interés con la llegada de Barron a la capital luego de pasar el fin de semana en el Trump National Golf Club en Bedminster, Nueva Jersey.

On board AF1 from Bedminster to DC: Melania, Barron in a T-shirt that said “The expert,” Melania’s parents, the Kushner kids. pic.twitter.com/SAi1hMjbJP

La prenda se vende en el sitio web por $29.50 e incluye la descripción: “Sin importar cuáles sean sus destrezas, esta camiseta lo define como un experto”.

Hats off the Barron Trump for declaring himself to be THE EXPERT as he moves into the White House pic.twitter.com/kcc8ijlbeX

— Hadley Freeman (@HadleyFreeman) June 12, 2017