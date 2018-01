El demócrata de mayor rango en el Senado, Chuck Schumer, describió el plan migratorio propuesto por Donald Trump como una “lista de deseos” de los intransigentes, ya que considera que destruiría la inmigración legal a Estados Unidos.

“Como lo hemos estado instando hacer durante meses, el presidente finalmente ha puesto pluma sobre papel para mostrarnos su posición sobre la inmigración. Desafortunadamente, este plan contradice lo que la mayoría de los estadounidenses cree”, escribió Schumer en su cuenta de Twitter.

As we have been urging him to do for months, the President has finally put pen to paper to show us where he stands on immigration. Unfortunately, this plan flies in the face of what most Americans believe. 1/2 — Chuck Schumer (@SenSchumer) 26 de enero de 2018

“Mientras Donald Trump finalmente reconoció que a los ‘dreamers’ se les debería permitir permanecer aquí y convertirse en ciudadanos, los utiliza como una herramienta para destrozar nuestro sistema legal de inmigración y adoptar la lista de deseos que los intransigentes de línea dura han defendido durante años”, añadió el senador por Nueva York en un segundo tuit.

While @realDonaldTrump finally acknowledged that the Dreamers should be allowed to stay here and become citizens, he uses them as a tool to tear apart our legal immigration system and adopt the wish list that anti-immigration hardliners have advocated for for years. 2/2 — Chuck Schumer (@SenSchumer) 26 de enero de 2018

La propuesta que surgió el jueves de la Casa Blanca pondría fin a gran parte de la inmigración basada en los lazos familiares – lo que Trump llama “cadena de inmigración”— y al programa de lotería de visas, al que el mandatario ha cuestionado sistemáticamente desde el último ataque en Nueva York, en octubre pasado.

El viernes, el mandatario acusó a Schumer de complicar las conversaciones. “¡DACA se volvió más difícil por el hecho de que el chillón de Chuck Schumer recibió tantas críticas por el cierre de gobierno que es incapaz de actuar sobre la inmigración!”, escribió Trump en Twitter.

DACA has been made increasingly difficult by the fact that Cryin’ Chuck Schumer took such a beating over the shutdown that he is unable to act on immigration! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 de enero de 2018

Los demócratas forzaron el pasado fin de semana un cierre del gobierno en un intento de acelerar las negociaciones sobre los “dreamers”, que en marzo podrían perder el beneficio que los ampara de la deportación.

Con información de AP