La portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, y su número dos, Raj Shah, planean dejar próximamente sus cargos, según informó este miércoles la cadena CBS.

En el caso de Sanders, la portavoz ha comunicado a sus amigos sus intenciones de salir a finales de año, mientras que Shah aún no se habría fijado una fecha.

Sanders respondió a la información de CBS con un mensaje en Twitter en el que no negó que planee dejar la Casa Blanca.

“¿Sabe algo CBS sobre mis planes de futuro que yo no sepa?”, se preguntó Sanders, que afirmó que “ama” su puesto y calificó de “honor” trabajar para el presidente Donald Trump.

Does @CBSNews know something I don’t about my plans and my future? I was at my daughter’s year-end Kindergarten event and they ran a story about my “plans to leave the WH” without even talking to me. I love my job and am honored to work for @POTUS

— Sarah Sanders (@PressSec) June 14, 2018