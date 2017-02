Policía busca a hispano que habría lesionado con arma de fuego a hombre en Texas

Un hispano es el principal sospechoso de llevar a cabo un tiroteo que dejó a una persona lesionada al noreste de San Antonio, Texas, el martes 7 de febrero de 2017, indicó el Departamento de Policía de esa ciudad (SAPD, por sus siglas en inglés).

La víctima sufrió un disparo en la ingle y fue trasladada a un hospital militar de la ciudad, según un comunicado de SAPD.

