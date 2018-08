Samsung presentó hoy al mundo su nuevo Galaxy Note , una batería de 4 mil mAh, un lápiz táctil S Pen reimaginado y una pantalla de 6.4 pulgadas, destacan entre las características más novedosas.

El Galaxy Note 9 continúa en la línea del diseño de su antecesor, el Galaxy Note 8, pero con una pantalla ligeramente mayor, que pasa de las 6.3 a las 6.4 pulgadas. La resolución es de 2960 x 1440 píxeles, aquí te presentamos todos los detalles que debes saber sobre este nuevo gadget.

El protagonista del equipo y del evento, celebrado en el Barclays Center de Nueva York, fue el S Pen, que ahora sirve para mucho más que para escribir y dibujar en la pantalla. Conectado por Bluetooth, el lápiz activa las cámaras y hace de control remoto para fotos y selfies. Al presionar su botón, también sirve para cambiar entre videos al usar YouTube, adelantar diapositivas al usarlo para dar presentaciones, y para moverse entre imágenes de la galería.

De acuerdo con la empresa, el lápiz táctil contribuye a que el Galaxy Note sea el teléfono que más aprovechan sus usuarios, y el Galaxy Note 8 ha sido 28 por ciento más utilizado que el Galaxy S8.

El Galaxy Note 9 fue presentado en cuatro colores: negro, lavanda, cobre y azul. Este último, que destaca por tener un lápiz S Pen de color amarillo, fue el que Samsung usó en las imágenes promocionales del evento antes de que fuera develado oficialmente.

Otras características del equipo que ya habían sido rumoradas se confirmaron en la presentación oficial. El Galaxy Note 9 ahora parte de los 128 GB de almacenamiento, de forma directa, y no de 64 GB como su predecesor. Una segunda versión del Note 9 traerá 512 GB de memoria interna, y ambos tienen capacidad para expandir su memoria a 1TB por medio de tarjetas micro SD.

En octubre de 2016, Samsung tuvo que retirar del mercado a su Galaxy Note 7, que tenía una batería de 3,500 mAh defectuosa que causó una centena de explosiones espontáneas alrededor del mundo.

