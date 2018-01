Salvadoreños en Houston ven con temor e incertidumbre la cancelación del TPS (VIDEO)

En el área metropolitana de Houston viven decenas de miles de salvadoreños y muchos de los cuales ya ven con temor e incertidumbre la decisión del gobierno de Donald Trump de cancelar el programa Estatus de Protección Temporal (TPS), el cual protege desde el año 2001 a poco menos de 200,000 salvadoreños que vive en Estados Unidos.

La noticia del lunes 9 de enero de que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) canceló el programa y que les dará hasta septiembre de 2019 como plazo para abandonar el país o buscar una salida legal a su situación, cayó como balde de agua fría entre la vibrante comunidad de El Salvador en la ciudad más grande de Texas que, sin demora, asistió a su consulado para enterarse con detalles de la situación.

“Pues vine a preguntar… yo tengo TPS y no sé qué nos va a pasar, quiero que me orienten”, detalló María Telma Abullarade, una trabajadora doméstica de 34 años, quien llegó al consulado de El Salvador, en el suroeste de Houston, para preguntar sobre su situación y los pasos que debe seguir para quedarse en Estados Unidos pues le dijeron “que aquí en el consulado hay abogados que lo asesoran a uno, a ver qué me dicen”, explicó Abullarade, quien dijo ser originaria de Santa Tecla, antes de ser atendida por un funcionario consular.

Nancy Margarita Guevara, cónsul de El Salvador en Houston, pidió calma a sus compatriotas ante las noticias que la administración Trump emitió el primer día de la semana.

“Lo que sí es importante decir es que en estros próximos 18 meses de prórroga del TPS tenemos un reto muy importante el cual es, primero, para los connacionales que decidan regresar… el fortalecimiento de los programas de reinserción en el país que ya existen… paralelamente, y mucho más inmediato, es continuar la búsqueda de una salida o una solución permanente a los beneficiados por el TPS”, explicó Guevara y aseguró que entre sus compatriotas “hay muchas preguntas, dudas, por eso es importante esperar y tener calma”.

El sabor y la cultura de la gente de El Salvador se siente en todos los rincones de Houston. El impacto de la decisión de la administración Trump fue tal que hasta el mismo Sylvester Turner, alcalde de la urbe, emitió un comunicado sobre la posición de su administración ante el anuncio del gobierno federal.

“Houston es una ciudad acogedora para personas de todo el mundo. La decisión de la Casa Blanca de poner fin al programa de Estatus de Protección Temporal para personas de El Salvador… Va en contra de nuestros valores tan apreciados como una ciudad acogedora para todos los que vienen aquí para trabajar duro y contribuir a la vibrante economía de Houston” dijo Turner.

Según datos de la Alcaldía, enviado por el vocero Alan Bernstein, en la Ciudad Espacial viven 80,000 salvadoreños y 19,000 de ellos se verán directamente afectadas por el final del TPS.

“Muchos de ellos son dueños de negocios y trabajan en nuestras industrias de servicios… contribuyen con 1,800 millones (de dólares) al PIB (Producto Interno Bruto) de Texas”, explicó Turner quien además detalló que en la urbe hay 20,000 niños que nacieron en Estados Unidos pero sus padres son de El Salvador.

“El programa fue diseñado para proteger a las personas que son vulnerables debido a los peligros que enfrentan en su tierra natal. Insto a la administración de Trump a reconsiderar su decisión y si no lo hace, le pido al Congreso que la revoque” finalizó el alcalde Turner.

Guevara estimó que, detrás de la comunidad de México, la gente de El Salvador es el segundo motor económico hispano en Houston.

“Yo, personalmente, me siento con una responsabilidad inmensa al representar a 500,000 personas (el estimado que ella hace de la gente de El Salvador que vive en el este de Texas) y muchos de los cuales enfrentarán cosas muy duras. Se nos viene mucho trabajo… para atender a una cantidad tan grande de compatriotas”, finaliza Guevara.