Estudios afirman que el consumo de café es bueno para el corazón y la salud. Hay cada vez más investigaciones que informan sobre los beneficios de la cafeína para la salud humana.

Según informa ABC, tiene un efecto ‘curador’ del hígado graso, un efecto ‘protector’ frente a la diabetes tipo 2, la esclerosis múltiple, el cáncer de páncreas colorrectal y la enfermedad de Parkinson.

Ahora, un estudio realizado por la Universidad Heinrich-Heine y el Instituto IUF-Leibniz para Medicina Ambiental de Dusseldorf, Alemania, señala que tomar cuatro tazas diarias de café pueden fortalecer al corazón e incluso estimular a que autorepare sus daños.

Las evidencias sugieren que la cafeína puede estimular los procesos esenciales para reparar las células cardiacas. Y observaron que la cafeína protege al corazón en ratones envejecientes, obesos y prediabéticos.

Y recomiendan que los adultos mayores tomen cuatro tazas diarias de café para proteger los vasos sanguíneos saludables y reparar su músculo cardiaco, pues naturalmente sus corazones son más débiles y con mayor riesgo de daño, informa la revista digital Con Nuestro Perú.

