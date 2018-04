Reto Condom Challenge: ¿De qué trata y cuáles son los peligros de jugarlo?

El reto Condom Challenge es el nuevo juego que está de moda entre los adolescentes, luego de comer capsulas de detergente, ahora los chicos se retan a inhalan preservativos y compiten para superar el reto del condón conocido en inglés como el ‘Condom Challenge’.

Los adolescentes que usan las redes sociales hacen todo lo posible para ganar seguidores y comparten videos de este peligroso reto.

¿En qué consiste el reto Condom Challenge?

El reto consiste en inhalar un condón por la nariz y conseguir que salga por la boca. El desafío se hizo viral luego de que una joven publicara un video en donde muestra cómo logró sacar el condón por la boca.

Sin embargo, aunque para muchos puede ser gracioso, los expertos aseguran que dicho acto puede tener consecuencias irreversibles.

A continuación te presentamos cuáles pueden ser algunas de las consecuencias de este desafío y qué medidas tomar si lo has hecho.

1. Reacciones alérgicas o infección en la nariz

El profesor y doctor de la Escuela de Salud Publica John Hopkins Bloomber, Bruce Y. Lee, publicó un artículo en la página de Forbes en el que explica que “cualquier cosa que suba por la nariz puede dañar el revestimiento interno sensible de la misma, provocar una reacción alérgica o una infección”, a excepción de los aerosoles nasales recetados por los médicos, explicó Lee.

2. Podrías sufrir una asfixia

El inhalar condones representa un peligroso riesgo de asfixia, según el Dr. Lee, “el condón podría atascarse fácilmente en la nariz o la garganta, bloqueando la respiración o haciendo que se ahogue”.

3. Irritación en la garganta y pulmones

Según la página web LiveScience, en general, “no es una buena idea poner nada en la nariz que no pertenezca allí o no sea recetado por un médico”, indicó el doctor David Hiltzik, director de otorrinolaringología del Staten Island University Hospital en Nueva York. Inhalar sustancias por la nariz puede causar irritación no solo en la nariz, si no en la garganta y los pulmones, dijo Hiltzik.

4. Problemas gastroenterólogos

El Dr. Lee también se refirió al caso de una mujer que se tragó un pedazo de condón que terminó en su apéndice y le causó apendicitis, reportó Forbes.

5. Visita un médico

Si has practicado o conoces a alguien que haya practicado este desafío, es recomendable realizar una revisión médica con el propósito de no presentar complicaciones a futuro. Puede que el médico te realice una limpieza de la fosa nasal con agua salina para quitar el excedente de los conservadores del preservativo, reportó el periódico mexicano El Universal.

Con información de Agencia El Universal.