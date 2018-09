Lupus: ¿qué es, cómo se disgnostica y cúales son los síntomas?

El lupus es una enfermedad capaz de colapsar el funcionamiento de cada uno de los órganos del cuerpo y que no tiene cura y se ha convertido en el tercer padecimiento autoinmune más frecuente en México.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que 1 de cada 100 mil habitantes es diagnosticado con lupus eritematoso sistémico en el país Azteca.

La causa, señala, es debido a que el grupo racial mestizo mexicano es más vulnerable a la prevalencia de ese padecimiento, afectando principalmente a mujeres en edad productiva.

Félix Ramón Cedillo Salazar, cardiólogo del Centro Médico San Francisco, explica que al ser autoinmune hace que el organismo produzca anticuerpos o glóbulos blancos que identifican como extrañas las células de diferentes órganos de nuestro propio cuerpo y comienzan a destruirlas.

El especialista señala que, por lo anterior, se genera un fenómeno de inflamación muy severo que favorece un mal funcionamiento en los diferentes órganos del cuerpo.

Por ser una enfermedad crónica, el tiempo es un factor esencial en su desarrollo. Es crucial que el paciente sea diagnosticado ante la aparición de uno o más síntomas para comenzar un tratamiento y tratar a los órganos que ya han sido afectados o comienzan a ser atacados por el propio organismo.

“El lupus es como una bomba de tiempo que al explotar daña a todos los órganos”, menciona Cedillo Salazar. “Daña el funcionamiento del órgano que se encuentra más cercano, que será el que dé los primeros síntomas y después lo acompañarán los demás”.

Al lupus se le conoce como el “gran imitador” por el parecido a otras enfermedades como la artritis, diabetes y fibromialgia.

“Puede simular otro tipo de enfermedad aislada cuando en realidad es una enfermedad sistemática” agrega el experto.

Take a look at the newest recipients of our 2018 Gina M. Finzi Memorial Student Summer Fellowship Program!

Read more about these 6 young scientists and their lupus research projects.

— Lupus Foundation of America (@LupusOrg) September 12, 2018