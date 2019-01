La Mojito Diet: Lo que debes evitar al hacer ayuno intermitente en el día 10

Si llevas tiempo intentado perder peso, lo más probable es que ya hayas probado unas cuantas dietas sin lograr resultados duraderos. Sin embargo, quizás esos fracasos se debieron a una falta de balance en tu régimen alimenticio. Por eso, el Dr. Juan Rivera creó ‘La Mojito Diet’, un plan de 14 días, diseñado para perder las libras demás, tener mayor movilidad y obtener una mejor salud, con el equilibro perfecto entre flexibilidad y bienestar.

Además, en su nuevo libro, ‘La Mojito Diet’, el afamado especialista incorporó el popular ayuno intermitente, un recurso muy efectivo para lograr resultados en tiempo récord.

Para aquellos que ya se sumaron a este reto, Mundo Hispánico comparte los consejos del Dr. Juan sobre el día 10.

La Mojito Diet: Día 10

Cuando estén haciendo el ayuno intermitente, que empiezan a comer a las 12 del mediodía, es importante no “compensar” el no haber desayunado con un almuerzo enorme porque ese no es el propósito.

Recordemos que este régimen busca cambiar un estilo de vida, lograr bajar de peso, sentirte mejor y para ello debes controlar bien las porciones.

¿Quieres sumarte al reto? ¡Gánate un libro gratis!

Participa y llévate una copia de La Mojito Diet con solo mandarnos un mensaje por Facebook. Del 8 al 21 de enero Mundo Hispánico estará regalando un libro gratis al día entre sus seguidores, lo único que tienes que hacer es entrar a la página de Facebook y enviar un mensaje por inbox cuéntanos porqué quieres unirte el reto y empezar La Mojito Diet.

Juan Rivera, el médico estrella de los hispanos

Juan Rivera, MD, MHS, es un cardiólogo e internista certificado, entrenado en el Hospital de la Universidad de Johns Hopkins. Se especializa en la prevención, la detección a tiempo y el tratamiento de las enfermedades cardiovasculares. Ha publicado ampliamente sobre el tema. Es un líder indiscutible en su campo y es el corresponsal médico principal de la cadena Univisión y presentador de Dr. Juan, su propio programa semanal de gran popularidad. A través de su consulta médica en Miami, atiende a pacientes que incluyen a celebridades, líderes de negocios y atletas de todo el mundo.