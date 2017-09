A solo unos días después de que Puerto Rico sufriera por el huracán Irma, otra tormenta ha dejado a toda la población de la isla en zona de desastre, es por eso que muchas organizaciones se han unido para recaudar fondos y ayudar a los damnificados por el huracán.

Aquí te presentamos algunas organizaciones que tienen como misión ayudar a Puerto Rico tras el huracán María.

1. Cruz Roja Americana

La Cruz Roja Internacional recibe donaciones en su página Redcross.org, para apoyar a las víctimas de Puerto Rico.

También te puedes comunicar al 1-800-RED CROSS (1-800-733-2767), si necesitas asistencia con tu donación.

2. Friends of Puerto Rico

La organización sin fines de lucro Friends of Puerto Rico también anunció una campaña desde Washington D.C. para ayudar con la reconstrucción del país. Puedes donar monetariamente a través de su pagina friendsofpuertorico.org.

Friends for Puerto Rico también ha integrado a la iniciativa a empresas como Amazon, Southwest y Walmart, en donde podrás enviar dinero y artículos de primera necesidad a través de tal plataforma de Amazon. Las donaciones monetarias recibidas en el fondo de alivio al huracán María se invertirán completamente en la reconstrucción de Puerto Rico.

3. CASA

La organización Coordinadora de Apoyo, Solidaridad y Ayuda (CASA) por su parte, solicitó a la comunidad boricua de Florida a llevar donativos y aportaciones a las instalaciones del centro Acacia en Orlando, ubicado en el 1865 North Econlockhatchee Train. También puedes llamar al 407.985.3735.

4. The Miami Fundation

El Miami Foundation apoyará el trabajo de recuperación y reconstrucción de Puerto Rico y otras islas del caribe impulsado por organizaciones sin fines de lucro, tales como el Hurracane Relief Fund, U.S. Caribbean Strong Relief Fun, Irma Community Recovery Fund. Para hacer tu donación visita la pagina de Miami Fundation.

As people feel #HurricaneIrma's devastating effects, we must help. Join us by giving to the Hurricane Relief Fund: https://t.co/AFR19e4wvX pic.twitter.com/TIAZcG444Z — The Miami Foundation (@MiamiFoundation) September 6, 2017

5. Unidos por Puerto Rico

La organización Unidos por Puerto Rico, creada por la oficina de la Primera Dama, Beatriz Rosselló, brinda ayuda a aquellos que se vieron afectados por los huracanes Irma y María en Puerto Rico. A través de esta organización también puedes ayudar monetariamente donando en su página web unidosporpuertorico.com.

#PuertoRico is experiencing the worst hurricane in its modern history. Help us recover by donating to @UNIDOSxPR: https://t.co/QttlN88Xxz pic.twitter.com/SjbwdG3eKO — PRFAA (@PRFAA) September 20, 2017

6. ConPRmetidos

ConPRmetidos también estará aceptando donaciones para los damnificados en Puerto Rico por el huracán María. Las donaciones se pueden hacer en su página web conprmetidos.org.

7. GlobalGiving

Este fondo proporcionará alivio a los sobrevivientes en forma de suministros de emergencia como alimentos, agua y medicina, además de asistencia de recuperación a largo plazo para ayudar a los residentes a recuperarse y reconstruirse. Todas las donaciones a este fondo apoyarán exclusivamente los esfuerzos de recuperación y huracanes en el Caribe. Si quieres donar puedes entrar a su página web globalgiving.org.

With #Irma recovery work just underway, #Maria is now slamming the Caribbean. Give today to help those in need. https://t.co/dyothFor6u — GlobalGiving (@GlobalGiving) September 19, 2017

8. UNICEF USA

Este fondo de las Naciones Unidas ayuda a los niños afectados por el desastre, y las donaciones van hacia todo, desde agua limpia hasta suministros escolares. UNICEF USA está respondiendo a desastres catastróficos y tormentas como los huracanes María e Irma y los terremotos en México.