Fuegos artificiales del 4 de julio: 5 datos para festejar sin accidentes

Llega el feriado del 4 de julio y las celebraciones incluyen fuegos artificiales. Están esos magníficos y espectaculares -manejados por profesionales- que se pueden disfrutar en las grandes ciudades y también la gente a veces decide festejar con fuegos artificales en sus casas, al aire libre.

La Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de EE.UU. (U.S. Consumer Product Safety Commission, CPSC por sus siglas en inglés) recuerda a los consumidores la importancia de tomar precauciones al celebrar con pirotecnia.

¿Se puede festejar de manera segura? Sí. Aquí le brindamos las sugerencias de la CPSC para festejar sin terminar en la sala de emergencias de un hospital.

Leave professional fireworks to the professionals this weekend. Only adults should hold sparklers #CelebrateSafely #fireworks pic.twitter.com/pHH8MUs5jE — US Consumer Product Safety Commission (@USCPSC) June 30, 2018

1.Fuegos artificiales lejos de los niños

Nunca permita que los niños jueguen o enciendan fuegos artificiales, incluyendo estrellitas, o luces de bengala. Éstas arden a una temperatura de unos 2,000 grados Fahrenheit, lo suficiente para derretir ciertos metales.

2.No use o haga fuegos artificiales de categoría profesional

No compre o use pirotecnia que esté empaquetada en papel de estraza (marrón) porque muchas veces eso indica que fue hecha para exhibiciones profesionales y no para el uso de los consumidores.

3.Encienda fuegos artificiales de a uno por vez, luego retroceda rápidamente

Nunca ponga una parte de su cuerpo directamente sobre un dispositivo pirotécnico al encender la mecha. Retroceda a una distancia segura inmediatamente después de encenderlos.

Nunca apunte o lance fuegos artificiales a otra persona o a un área donde haya gente.

4.Mantenga un balde con agua o una manguera cerca

En caso de incendio u otro percance el agua es fundamental.

Después que los fuegos artificiales ardan por completo, rocíe el dispositivo usado con mucha agua de un balde o una manguera antes de desechar el dispositivo para evitar se incendie la basura.

Nunca trate de encender nuevamente o manipular fuegos artificiales que no funcionaron bien. Empápelos con agua y deséchelos.

Annual CPSC fireworks demo illustrates the hazards of misusing fireworks ahead of July 4, full of copious (and dangerous) explosions. https://t.co/PBnAacKv1w pic.twitter.com/s61BiDdrGE — ABC News (@ABC) June 28, 2018

5.Asegúrese de que los fuegos artificiales sean legales en su área antes de comprarlos o usarlos

Nadie quiere terminar un festejo con una multa, o los bomberos apagando un incendio.

La CPSC anunció que en 2017 se reportaron ocho muertes vinculadas con fuegos artificiales. Las víctimas tenían entre 4 y 57 años. Además, se calcula que hubo unas 12,900 lesiones que fueron tratadas en emergencias en 2017. De ellas, alrededor de 67% tuvieron lugar en el mes alrededor del 4 de julio.