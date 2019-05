Página

1 de 6

Inspírate con estas, las mejores frases de aliento, para animarte y animar a los demás

Elige una de ellas y hazla tu mantra para el día

Decir algo lindo reportará algo bueno en tu vida… puro karma

Aunque en la vida todos anhelamos vivir momentos felices y trabajamos día con día para hacernos un mejor presente y un futuro más amable, sin duda, la vida nos plantea retos y dificultades para los que no siempre estamos preparados.

En ocasiones, son nuestros seres queridos, amigos o familia quienes están pasando dificultades y es ahí donde es importante tener a mano estas frases de aliento y saber qué decir a tus amigos para darles apoyo, sin ser incómodos o herir sus sentimientos.

“Nunca se da tanto, como cuando se dan esperanzas“, decía Anatole France, por eso, lo mejor que podemos hacer para ayudar quienes amamos cuando están pasando por una situación complicada, es acompañarlos, escucharlos activamente, de forma muy consciente y, sobre todo, darles palabras de aliento.

TE PUEDE INTERESAR: 15 frases sobre ángeles protectores para guardar en tu alma

Por eso, te puede interesar conocer las mejores frases para darle ánimos a las personas que amas.

1. “Reconocer lo bueno que ya tenemos en nuestra vida es la llave de la abundancia” – Eckhart Tolle

Cuántas veces nos enfocamos solamente en lo que nos falta o en lo que se nos dificulta, como si en el presente no hubiera buenas noticias, sin embargo, olvidamos todo lo bueno que nos rodea.

2. “No he fallado, solo he encontrado 10.000 maneras que no funcionan”– Thomas A.

Esto nos recuerda que cada fracaso es más bien una oportunidad de aprender, y en ese sentido, no es un error, sino una gran oportunidad para edificar sobre ese aprendizaje.