Ejercicio físico debe ser parte del tratamiento para pacientes con cáncer

Es bien sabido que hay que moverse, que es bueno para el corazón, el control del peso y el estrés. Ahora, el ejercicio físico debe ser parte de los tratamientos para los pacientes con cáncer.

Ayuda a contrarrestar los efectos adversos de la enfermedad y las terapias que se aplican, dijo la Sociedad Clínica Oncológica de Australia.

All cancer patients should be provided with an exercise prescription. This will give them the best chance of survival. Excellent position statement from @COSAoncology @ACSEP_ @SMA_NEWS @ESSA_NEWS https://t.co/vjCVQjiRhs pic.twitter.com/izfQkdPrIM — Dr David Hughes (@DrDavid_Hughes) May 7, 2018

El anuncio, el primero del mundo en defender las beneficios del ejercicio físico en el tratamiento del cáncer, ha sido respaldado por 25 organizaciones del campo de la salud y la oncología australianas, incluido el Consejo del Cáncer de Australia.

Según el documento, las personas que hacen ejercicio tienen un menor riesgo de padecer de nuevo cáncer o de morir a causa de la enfermedad.

‘Realmente estamos en una etapa en que la ciencia nos dice que el retener a los pacientes de cáncer de hacer ejercicios puede ser dañino’, dijo la autora de la declaración, Prue Cormie, de la Universidad Católica Australiana, a la agencia local de noticias AAP, informa el portal La Estrella de Panamá.

‘Los ejercicios son la mejor medicina que una persona con cáncer puede tomar además de sus tratamientos estándares contra el cáncer’, añadió. ‘Esto es porque sabemos que la gente que realiza ejercicios regulares experimentan efectos colaterales menores o menos severos de sus tratamientos, como la fatiga vinculada al cáncer, el estrés mental o la calidad de vida’, aseguró Cormie.

Australia’s leading cancer organisations identify exercise as an essential component of cancer care that should be incorporated into the treatment plan of every person with cancer @COSAoncology Statement – https://t.co/UKaRHcVzuq @theMJA publication – https://t.co/hcfET2IpQk pic.twitter.com/XM0sw9loYQ — Dr Prue Cormie (@pruecormie) May 7, 2018

La declaración acompañó un informe en el que los expertos recomiendan que los pacientes con cáncer eviten la inactividad e intenten retornar lo más pronto posible a sus actividades normales. Estos sugieren que los pacientes intenten realizar progresivamente al menos 150 minutos de ejercicios físicos de intensidad moderada o 75 minutos de movimientos intensos aeróbicos por semana.

Podcast with A/Prof @pruecormie from the @The_MacKillop talking about the vital role of exercise in the care of cancer patients … #openaccess permanently … https://t.co/pJz5S7cB6m pic.twitter.com/yCXbocJ9lL — MJA (@theMJA) May 7, 2018

También, dos o tres ejercicios de resistencia física semanales, como levantar pesas, que impliquen ejercicios moderados a intensos de los principales grupos de músculos. Los ejercicios deberían ser diseñados específicamente de acuerdo a las habilidades de los pacientes con cáncer por expertos.

Fisiólogos con experiencia y acreditación en ejercicios físicos así como fisioterapeutas son los profesionales de la salud más apropiados para prescribir y enseñar los programas de ejercicios a aquellas personas con cáncer, agregó el documento.

Con información de Agencia EFE.