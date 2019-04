Alimentos beneficiosos si sufres enfermedades en los riñones

Página

Los riñones son órganos muy importantes que requieren cuidado y atenciones.

En caso de padecer alguna enfermedad que afecte su funcionamiento, lo ideal es prestar mucha atención a lo que comemos.

El National Institute Of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases recomienda considerar ciertos alimentos.

Los riñones realizan varias funciones y una de las principales es purificar la sangre y mantenerla químicamente equilibrada. Así que una falla renal requiere cuidado y atenciones, especialmente, en cuento alimentos se trata.

¿Qué pasa si presentan alguna falla? De acuerdo con Mayo Clinic, la insuficiencia renal ocurre cuando los riñones pierden la capacidad de filtrar los desechos de la sangre, y sin filtración los residuos pueden acumularse a niveles nocivos, y esto a su vez desequilibra la composición química de la sangre.

Si este es tu caso, además de los medicamentos prescritos por un especialista, tomo en cuenta estos alimentos que podrían ayudarte.

De acuerdo con el National Institute Of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases, los pacientes que tienen enfermedades renales deben llevar una alimentación baja en potasio y proteínas.

En la siguiente lista encontrarás los alimentos adecuados para que la enfermedad renal no se complique:

– Manzanas

– Duraznos

– Zanahorias

– Chícharos

– Pasta

– Arroz blanco

– Leche de arroz (no enriquecida)

– Cereales de trigo y sémola

– Arándanos

Es importante que si padeces alguna complicación en los riñones, evites comidas con alto fósforo, embutidos y algunas carnes de aves frescas.

La especialista en nutrición Fernanda Alvarado, menciona que, además de tomar en cuenta la dieta, es necesario revisar tu estilo de vida porque hay hábitos dañinos para los riñones como:

– El abuso de sal en los alimentos, cuyo ingrediente puede ser sustituido por hierbas de olor y especias.

– Uso excesivo de analgésicos como el paracetamol o el ibuprofeno.

– Beber poca agua.

– Comer demasiados alimentos con azúcar, especialmente para personas que tienen diabetes o presión alta.

– Consumo de alcohol.