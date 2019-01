6 consejos para manejar mejor el estrés, según especialistas

El estrés es una parte natural de nuestra vida cotidiana. Se puede desencadenar por cualquier demanda, desde trabajar hasta tarde y quedarse atascado en el tráfico, hasta cambios graves en la vida, como la muerte, el divorcio o la enfermedad.

Cuando te enfrentas a una situación estresante, tu pulso se acelera, respiras más rápido, tus músculos se tensan y tu cerebro usa más oxígeno y aumenta la actividad. Si su respuesta al estrés dura demasiado tiempo, puede dañar su salud, asegura la Sociedad Anticancerosa en su sitio web.

Es casi imposible evitar el estrés en la vida, pero se puede aprender a sobrellevarlo mejor. Los Institutos Nacionales de la Salud recomiendan estos pasos:

1. Establece prioridades: decida qué debe hacerse y qué puede esperar, y aprenda a decir no a nuevas tareas si está abrumado.

2. Mantén en contacto con personas que puedan brindar apoyo emocional y de otro tipo. Pida ayuda a amigos, familiares y organizaciones comunitarias o religiosas para reducir el estrés debido a responsabilidades laborales o problemas familiares, como cuidar de un ser querido.

3. Tóma tiempo para hacer actividades relajantes que disfrute, como leer, hacer yoga o jardinería.

4. Evita detenerse en los problemas. Concéntrese en lo que ha logrado, no en lo que no ha podido hacer.

5. Haz ejercicio regularmente. Solo 30 minutos por día de caminata moderada puede ayudar a mejorar el estado de ánimo y reducir el estrés.

6. Si sientes que estás consumiendo drogas o alcohol para sobrellevar la situación, o tienes pensamientos suicidas, la sociedad anticancerosa recomienda consultar a un profesional de salud mental o llamar a la Línea Nacional de Prevención del Suicidio al 1-800-273-8255.

